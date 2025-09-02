HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagmittag gefragt

HOCHTIEF im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 217,20 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 217,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 218,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.785 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 228,60 EUR markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (105,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

