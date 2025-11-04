DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.550 -1,2%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,56 -0,4%Gold3.968 -0,8%
Blick auf HOCHTIEF-Kurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Nachmittag fester

04.11.25 16:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 260,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
260,80 EUR 6,20 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 261,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.835 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,30 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 57,61 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 10,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen