So entwickelt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

05.09.25 09:26 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 219,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
219,80 EUR 0,80 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 219,20 EUR. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 219,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,00 EUR. Bisher wurden heute 958 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 228,60 EUR markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 4,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 105,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 51,87 Prozent wieder erreichen.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie eingenommen. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

