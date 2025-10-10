HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 260,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 260,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 260,60 EUR. Mit einem Wert von 264,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.935 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 268,00 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 2,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (110,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,08 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

