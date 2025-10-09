HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagmittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 262,00 EUR.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 262,00 EUR zu. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 263,20 EUR zu. Mit einem Wert von 259,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.670 HOCHTIEF-Aktien.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,46 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 137,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.
HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
