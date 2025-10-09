DAX24.641 +0,2%Est505.653 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Heute im Fokus
DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag nahezu unbewegt

09.10.25 09:26 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der HOCHTIEF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 257,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die HOCHTIEF-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 257,00 EUR. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 259,20 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 256,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 2.053 Stück.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 261,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 1,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 9,59 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
