XETRA-SCHLUSS/DAX mit Rekordhoch - Gerresheimer enttäuscht erneut

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Händler berichteten von einem anhaltend guten Kaufinteresse. Der DAX schloss 0,1 Prozent höher bei 24.611 Punkten, nachdem er im Verlauf bei 24.771 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte. Auch wenn die Berichtssaison noch nicht gestartet ist, kamen erste negative Überraschungen - so von Gerresheimer.

Ansonsten wirkte sich leicht positiv aus, dass geopolitische Risiken auf Grund der Entwicklung im Nahen Osten vorsichtig niedriger eingestuft wurden. Aber auch aus Berlin kamen positive Impulse. Infrastrukturaktien waren nach der Sitzung des Koalitionsausschusses gesucht. Für die Verkehrsinfrastruktur will die Bundesregierung 3 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Heidelberg Materials zogen um 2,9 Prozent an, Bilfinger gewannen 4,1 Prozent und Hochtief stiegen um 4,2 Prozent.

Gerresheimer brachen nach einer weiteren Gewinnwarnung um 18,2 Prozent ein. Von den Analysten von Bernstein hieß es dazu, das Verpackungsunternehmen habe "in einem desaströsen Jahr" drei Gewinnwarnungen in Folge abgeliefert. Unter anderem solle für das dritte Quartal der Umsatz 4,3 Prozent unter Marktkonsens liegen, das adjustierte EBITDA 11,2 Prozent und der Gewinn je Aktie sogar 22 Prozent darunter. Der erneut gesenkte Ausblick für das Gesamtjahr sieht nun ein Umsatzminus von 2 bis 4 Prozent vor, nachdem zuvor ein Wachstum von null bis 2 Prozent erwartet worden war.

Die Analysten der UBS sehen bei Hellofresh (+10,2%) nun ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Sie gehen zum einen davon aus, dass bei Hellofresh die Umsatzrückgänge ab dem dritten Quartal 2025 nachlassen und ab dem zweiten Quartal 2026 mit Plus 0,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen wieder ein Wachstum eintritt. Die Analysten glauben, dass das Ziel von Nettokosteneinsparungen von 200 Millionen Euro mit Spielraum für mögliche operative Herausforderungen erreicht werden könne.

Der Prothesenhersteller Ottobock feierte ein erfolgreiches Börsendebüt. Der erste Kurs der Aktie lag an der Frankfurter Börse bei 72,00 Euro und damit 9,1 Prozent über dem Ausgabepreis. Mit der Notierung geht der bis dato größte Börsengang in diesem Jahr an der Frankfurter Börse über die Bühne. Die Gesellschaft hatte ihre Aktien in einer Preisspanne von 62 bis 66 Euro zur Zeichnung angeboten. Den ersten Handelstag beendete die Aktie bei 69 Euro. ein Plus von 4,5 Prozent zum Ausgabepreis.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.611,25 +0,1% +23,5%

DAX-Future 24.741,00 -0,0% +21,3%

XDAX 24.623,96 -0,0% +24,2%

MDAX 30.921,06 +0,2% +20,6%

TecDAX 3.747,47 +0,4% +9,2%

SDAX 17.561,34 +0,9% +26,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,68 -18

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

