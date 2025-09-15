HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag nahezu unverändert

HOCHTIEF im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die HOCHTIEF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 238,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 238,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 238,40 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 237,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,40 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.496 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 239,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 0,67 Prozent niedriger. Bei 106,10 EUR fiel das Papier am 17.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

