DAX23.662 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
HOCHTIEF im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag nahezu unverändert

16.09.25 09:26 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die HOCHTIEF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 238,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
237,40 EUR -2,40 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 238,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 238,40 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 237,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,40 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.496 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 239,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 0,67 Prozent niedriger. Bei 106,10 EUR fiel das Papier am 17.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HOCHTIEF

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen