HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 236,20 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 236,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,20 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 238,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.215 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 239,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei 106,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 55,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 5,23 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,03 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

