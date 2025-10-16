HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 254,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 254,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 254,20 EUR. Bei 255,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 3.257 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 268,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 5,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (110,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 56,71 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen