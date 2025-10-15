HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich HOCHTIEF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 259,00 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 259,00 EUR ab. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 258,60 EUR. Mit einem Wert von 264,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.121 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 268,00 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 3,36 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 57,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,08 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

