HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 259,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 259,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 260,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,60 EUR. Zuletzt wechselten 19.285 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei 268,00 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 57,45 Prozent wieder erreichen.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,08 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

