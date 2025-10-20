HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 255,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 255,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 255,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.561 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. 5,02 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,08 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen