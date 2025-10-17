HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 253,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 253,20 EUR. Bei 250,80 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 251,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.994 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 268,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,85 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 56,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

