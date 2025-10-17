DAX23.871 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.463 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Aktie im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verliert am Nachmittag

17.10.25 16:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verliert am Nachmittag

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 256,80 EUR abwärts.

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 256,80 EUR abwärts. Bei 250,80 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,00 EUR. Zuletzt wechselten 38.367 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 4,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,03 EUR erwirtschaftet worden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

