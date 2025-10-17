HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 253,40 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 253,40 EUR. Bei 250,80 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 251,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.188 Stück gehandelt.

Bei 268,00 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Bei 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 56,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen