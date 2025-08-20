HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 223,20 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 223,20 EUR nach oben. Bei 225,20 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,00 EUR. Bisher wurden heute 16.596 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 228,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 2,42 Prozent zulegen. Am 22.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

