HOCHTIEF im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

23.10.25 09:22 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 245,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
242,00 EUR 5,40 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 245,00 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 249,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 243,80 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 8.702 Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 9,39 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,98 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,08 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 7,89 Mrd. EUR eingefahren.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,73 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

