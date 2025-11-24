HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag im Bullenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 287,20 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:50 Uhr 6,4 Prozent. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 288,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 273,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.236 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 4,04 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,85 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,43 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,13 Prozent gesteigert.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,50 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

