DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1619 ±0,0%Öl66,94 +0,3%Gold3.353 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Top News
Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Höhere Mieteinnahmen treiben TAG Immobilien an - Prognosen bestätigt

12.08.25 07:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,03 EUR 0,42 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten weiterhin eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen. Die Bewertung des deutschen Portfolios sei erneut positiv. Das polnische Immobilienportfolio habe dank stark gestiegener Verkaufspreise Wertzuwächse verzeichnet.

Wer­bung

Trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland legte der operative Gewinn (FFO 1) in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 91,6 Millionen Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen in Hamburg mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,4 Prozent auf gut 184 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von über 151 Millionen Euro, nach einem Verlust von mehr als sieben Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern./mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf TAG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
13.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.06.2025TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
13.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.06.2025TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
15.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
14.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
03.04.2025TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen