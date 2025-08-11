Höhere Mieteinnahmen treiben TAG Immobilien an - Prognosen bestätigt
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten weiterhin eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen. Die Bewertung des deutschen Portfolios sei erneut positiv. Das polnische Immobilienportfolio habe dank stark gestiegener Verkaufspreise Wertzuwächse verzeichnet.
Trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland legte der operative Gewinn (FFO 1) in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 91,6 Millionen Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen in Hamburg mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,4 Prozent auf gut 184 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von über 151 Millionen Euro, nach einem Verlust von mehr als sieben Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern./mne/stk
