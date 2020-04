Johnson & Johnson-Aktie stark: J&J kappt Prognose

Der US-Pharmakonzern geht nun von einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 7,50 bis 7,90 US-Dollar aus. Bisher hatte das Unternehmen mit 8,95 bis 9,10 Dollar je Anteil geplant. Das bereinigte operative Ergebnis je Aktie dürfte 7,65 bis 8,05 Dollar betragen statt 9,00 bis 9,15 Dollar.

Der Umsatz wird nun auf 77,5 bis 80,5 Milliarden Dollar veranschlagt. Bisher wurden 85,4 bis 86,2 Milliarden Dollar angepeilt.

Im ersten Quartal belief sich der Nettogewinn den Angaben zufolge auf knapp 5,8 Milliarden Dollar oder 2,17 Dollar je Anteil. Bereinigt verdiente Johnson & Johnson 2,30 Dollar je Aktie nach 2,10 Dollar. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 3,75 Milliarden Dollar bzw 1,39 Dollar je Aktie.

Umgesetzt wurden 20,69 Milliarden Dollar, nach 20,02 Milliarden im Jahr zuvor.

Analysten hatten laut Factset einen Gewinn von 2,01 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 19,73 Milliarden Dollar erwartet.

Die Investoren will der Konzern mit einer Quartalsdividende von 1,01 Dollar je Aktie bedenken, eine Erhöhung um 6,3 Prozent.

Der Pharmakonzern ist zwar kein bedeutender Impfstoffhersteller. Doch gehört sein Projekt zur Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs zu den vielbeachteten der Dutzenden laufenden Projekte.

"Johnson & Johnson ist für Zeiten wie diese gebaut, und wir nutzen unsere wissenschaftliche Expertise, unsere operative Größe und finanzielle Stärke, um die Arbeit an unserem führenden Impfstoffkandidaten Covid-19 voranzutreiben", hieß es am Dienstag. Ende März hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es über einen Impfstoffkandidaten und zwei Ersatzkandidaten verfüge und dass es plane, im September mit der Erprobung des Impfstoffs am Menschen zu beginnen. Er soll auf gemeinnütziger Basis für den Einsatz bei einer Notfallpandemie zur Verfügung gestellt werden.

Bei Investoren finden die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und die höhere Dividende mehr Beachtung als die Prognosesenkung.

Die Aktie legt im frühen NYSE-Handel um 3,67 Prozent zu auf 144,90 US-Dollar.

