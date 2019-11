ProSiebenSat.1 arbeitet anscheinend an einem eigenen Streaming-Dienst

• ProSiebenSat.1 will Angebot ausweiten• Audio-on-Demand-Plattform soll kommen• Zwei verschiedene Abos denkbar

ProSiebenSat.1 ist in erster Linie für seine Fernsehprogramme bekannt. Doch bereits im Juni dieses Jahres sprang der MDAX-Konzern auf den Streaming-Trend an und brachte Joyn an den Start - hier können die Konsumenten sowohl Eigenproduktionen, externe Inhalte aber auch verpasste TV-Sendungen ansehen. Damit schloss sich das Medienunternehmen anderen Nachzüglern und Platzhirsch Netflix an. Doch damit nicht genug, denn ProSiebenSat.1 ist bereits dem nächsten Trend auf den Fersen: Mit der angeblich geplanten Audio-on-Demand-Plattform sollen weitere Kunden angelockt werden.

Audio-on-Demand: Podcasts und Hörspiele

Postcasts sind immer mehr im Kommen - der Trend ist unter anderem bei Musikstreaming-Dienstleistern wie Spotify bereits angekommen. Auch TV-Konkurrent RTL ist schon auf diesen Zug aufgesprungen: Die Mediengruppe deckt seit Frühjahr 2019 mit AUDIO NOW genau diese Nische ab. Nun schließt sich ProSiebenSat.1 dieser Entwicklung an. Bereits seit einigen Monaten arbeite das börsennotierte Unternehmen aus Unterföhring daher an einer eigenen Plattform für Podcasts und Hörspiele. Das berichtet zumindest das Medienmagazin DWDL, das nach eigenen Angaben interne Unterlagen dazu vorliegen habe. Die Plattform soll den Name FYEO tragen, ein Akronym für den englischen Satz "For Your Ears Only".

Eigenproduktionen sollen Hörerherzen höher schlagen lassen

Kunden soll insbesondere durch selbst produzierten Content angelockt werden, wobei verschiedene Genres abgedeckt werden sollen. "Diese Eigenproduktionen bieten Hörerlebnisse auf dem nächsten Level, etwa eigens produzierte Talks, fesselnde Dokumentationen oder einzigartige Audio-Blockbuster-Formate - die Wiedergeburt des Hörspiels im Geiste der HBO- oder Netflix-Serie", zitiert DWDL aus den internen Unterlagen. Zum Launch plane ProSiebenSat.1 bereits 15 bis 20 solcher sogenannter Originals zum Anhören anzubieten. Nutzer können die Plattform grundsätzlich kostenlos nutzen, haben dann aber nur Zugriff auf klassische Podcasts. Wählen sie dagegen eine kostenpflichtige Premiumversion, sind auch die Eigenproduktionen von FYEO verfügbar, schreibt DWDL. Eine ProSiebenSat.1-Sprecherin habe gegenüber dem Medienmagazin bestätigt, dass ein solches Audio-On-Demand-Angebot in Arbeit sei und dieses im Frühjahr 2020 gelauncht werden soll.

Der MDAX-Konzern plant also, mit qualitativ hochwertigen Inhalten "das steigende Bedürfnis der Menschen nach Podcasts und Hörspielen" zu befriedigen und "der lokale Audio-Champion" zu werden. So heißt es anscheinend zumindest in den Planungsunterlagen. Der Streaming-Krieg weitet sich augenscheinlich von Video- auf Audioplattformen aus. Bleibt abzuwarten, welcher Konzernriese als nächstes ein Stück vom On-Demand-Kuchen abhaben will.

