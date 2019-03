May sieht keine Mehrheit für dritte Abstimmung über ihren Brexit-Pakt

Aktuell gebe es keine ausreichende Unterstützung dafür, sagte May am Montag. Sie hoffe aber, das Abkommen in den nächsten Tagen vorlegen zu können. Das Brexit-Austrittsabkommen war schon im Januar und März im Unterhaus durchgefallen, jeweils mit großen Mehrheiten.

Das Vereinigte Königreich sollte die EU bis zum 29. März verlassen, in der vorigen Woche sicherte es sich aber eine Verlängerung, die die Frist auf den 30. Juni verschieben würde, wenn die Vereinbarung vom Parlament unterstützt würde. Wird das Abkommen erneut abgelehnt, hat Großbritannien bis zum 12. April Zeit, über die nächsten Schritte zu entscheiden oder die EU ohne Abkommen zu verlassen.

LONDON (Dow Jones)

