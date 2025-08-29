Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 346,90 EUR.
Mit einem Kurs von 346,90 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 346,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 346,90 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 346,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 18,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach unten.
Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.
Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
