Kurs der Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Abend um Nulllinie

01.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Home Depot hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Home Depot-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 348,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
347,90 EUR -2,30 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie um 20:14 Uhr im BMN-Handel bei 348,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 348,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 345,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 346,20 EUR. Zuletzt wurden via BMN 117 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 293,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 15,68 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

Analysen zu Home Depot Inc., The

26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

