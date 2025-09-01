DAX23.810 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,76 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Home Depot im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot schiebt sich am Vormittag vor

02.09.25 09:25 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot schiebt sich am Vormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 344,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
346,60 EUR -1,30 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 344,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 344,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 344,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 Home Depot-Aktien.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 19,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,10 EUR ab. Mit Abgaben von 14,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
