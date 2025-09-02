DAX23.611 +0,5%ESt505.333 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.540 +0,2%
Home Depot im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag im Minusbereich

03.09.25 09:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 346,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
348,55 EUR -0,95 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 346,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 346,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 346,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,10 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 293,10 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

