Blick auf Aktienkurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend ohne große Veränderung

03.09.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend ohne große Veränderung

Die Aktie von Home Depot zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Home Depot-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 349,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
351,35 EUR 1,85 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie wies um 20:19 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 349,30 EUR. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 350,00 EUR aus. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 347,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 348,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 958 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 18,15 Prozent wieder erreichen. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 19,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

