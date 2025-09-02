Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot macht am Abend Boden gut

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 353,75 EUR zu.

Das Papier von Home Depot legte um 20:13 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 1,3 Prozent auf 353,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 353,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 347,55 EUR. Bisher wurden via BMN 176 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,60 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,85 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 16,93 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen