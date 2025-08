Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 330,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 0,5 Prozent auf 330,50 EUR. Zuletzt wechselten 12 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 293,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,16 USD je Aktie ausschütten.

Am 20.05.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,86 Mrd. USD – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Home Depot.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

