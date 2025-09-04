DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Aktienkurs im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

05.09.25 09:26 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Kurs von 352,45 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
352,40 EUR 2,30 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 352,45 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 352,45 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 352,45 EUR. Bei 352,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 14,47 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen