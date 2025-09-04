Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Kurs von 352,45 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 352,45 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 352,45 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 352,45 EUR. Bei 352,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 14,47 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.
Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
