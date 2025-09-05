Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag in Grün
Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 357,95 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:58 Uhr 0,3 Prozent auf 357,95 EUR. Bei 358,90 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 356,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 366 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 13,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 280,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,78 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
