So bewegt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Verlusten

09.09.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 354,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
354,35 EUR -5,85 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:10 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 354,35 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 354,35 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 356,05 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 411,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 13,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (295,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,75 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

