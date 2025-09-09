Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Mittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 354,45 EUR zu.
Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 12:01 Uhr 0,2 Prozent. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 355,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 355,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 196 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 26,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.
