Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 318,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 20:20 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 318,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 314,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 320,80 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.286 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

