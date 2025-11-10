Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit Abschlägen

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Home Depot gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 315,75 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie notierte um 15:56 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 315,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 315,75 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 321,20 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 76 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. Mit einem Zuwachs von 30,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

