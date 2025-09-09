Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 361,45 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Home Depot-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 20:13 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 361,45 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 362,10 EUR zu. Bei 353,05 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 258 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,15 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 293,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen