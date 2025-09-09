Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagabend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 361,45 EUR nach oben.

Die Home Depot-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 20:13 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 361,45 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 362,10 EUR zu. Bei 353,05 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 258 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,15 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 293,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

