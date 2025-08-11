Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 337,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 337,00 EUR zu. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 337,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 334,35 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 224 Aktien.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 13,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,16 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,63 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Home Depot.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt