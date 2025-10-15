Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

So bewegt sich Home Depot

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 334,05 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 334,05 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 334,05 EUR zu. Bei 334,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 11 Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 18,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

