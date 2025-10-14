DAX24.157 -1,0%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Kursentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot stabilisiert sich am Dienstagvormittag

14.10.25 09:22 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 326,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
326,95 EUR -0,15 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 326,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 326,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 325,40 EUR. Bei 325,40 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 45 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 10,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

