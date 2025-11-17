Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 313,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 0,8 Prozent auf 313,85 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 316,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 316,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 827 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 23,95 Prozent niedriger. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,98 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen