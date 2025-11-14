DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.974 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Kursabschlägen

14.11.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 312,30 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte um 20:12 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 312,30 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 309,35 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 315,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.128 Home Depot-Aktien.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,34 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 40,22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

