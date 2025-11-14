ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 116 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Der scheidende Doug McMillon habe sich als transformativer Manager erwiesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Er habe das Geschäftsmodell des Handelskonzerns modernisiert und die langfristige Wettbewerbsposition gestärkt habe. In dem bisherigen US-Chef John Furner sieht er eine übliche Nachfolgeplanung, die nicht mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang stehe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:16 / EST
