Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 291,85 EUR ab.

Um 11:55 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 291,85 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 291,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 291,25 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 385 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 29,28 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

