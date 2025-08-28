Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot wird am Freitagabend ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 347,10 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie gab im BMN-Handel um 20:13 Uhr um 0,8 Prozent auf 347,10 EUR nach. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 346,65 EUR ab. Bei 348,10 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 106 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 15,87 Prozent niedriger. Bei 293,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,34 Prozent.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

