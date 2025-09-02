Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell wird am Mittwochabend ausgebremst

Kurs der Honeywell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 213,30 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 2,0 Prozent auf 213,30 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 213,18 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 317.676 Honeywell-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 12,04 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 15,86 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie.

Honeywell gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Honeywell einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

