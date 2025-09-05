DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.430 +0,1%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend mit roten Vorzeichen

08.09.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Honeywell. Zuletzt fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 213,89 USD ab.

Honeywell
181,74 EUR -1,38 EUR -0,75%
Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 0,2 Prozent auf 213,89 USD. Die Honeywell-Aktie sank bis auf 212,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,58 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 356.126 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 13,38 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 16,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,13 Prozent auf 10,35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2025 10,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

