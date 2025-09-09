DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.439 -0,6%Nas21.845 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,60 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Aktienentwicklung

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend auf rotem Terrain

10.09.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 211,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
181,32 EUR -0,32 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 211,93 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 211,87 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 214,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 475.580 Honeywell-Aktien.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 14,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 15,32 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Honeywell dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
