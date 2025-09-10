DAX23.674 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.035 +1,2%Nas22.029 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag fester

11.09.25 16:13 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag fester

Die Aktie von Honeywell zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Honeywell legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 213,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
181,50 EUR 0,18 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 213,11 USD. Kurzfristig markierte die Honeywell-Aktie bei 213,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 211,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.410 Honeywell-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 13,79 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 18,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 USD belaufen.

Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

mehr Analysen