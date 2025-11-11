DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
11.11.25 16:08 Uhr

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verbilligt sich am Dienstagnachmittag

11.11.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 195,86 USD ab.

Honeywell
Aktien
Honeywell
169,74 EUR 2,34 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Honeywell-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 195,86 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 195,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 196,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35.456 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 242,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,81 Prozent. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,31 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 USD, nach 2,16 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 29.01.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Honeywell-Aktie in Höhe von 10,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

